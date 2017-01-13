Нежинские дарования получили множество наград на Всеукраинском конкурсе
Участниками III Открытого Всеукраинского фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальное Рождество», который проходил с 4 по 10 января в Ивано-Франковской области, стали ученики и творческие коллективы Нежинской детской хореографической школы (в сопровождении преподавателей Колодки И.Е. и Ульянченко В .В.), а именно: — Детский образцовый ансамбль бального танца «Шанс» (балетмейстер Мельник И.А.) — номинация «Хореография». — Солисты Детской образцовой вокальной студии «Автограф» (художественный руководитель Дяконенко И.П.): Бузун Полина, Боришкевич Екатерина, Донец Денис, Козиенко Ангелина, Пешко Елизавета — номинация «Эстрадный вокал». — Пешко Елизавета (преподаватель Колодка И.Е.) — номинация «Фортепиано». — Кремез Николай (преподаватель Ревенчук В.В.) — номинация «Фортепиано». Организаторы фестиваля-конкурса «Музыкальное Рождество» сделали все для того, чтобы участие в этом творческом мероприятии запомнилась его участникам на всю жизнь. График проведения фестиваля был очень насыщенным: конкурсные выступления; экскурсии по городу; экскурсии в Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика (пгт Верховина), Яремче и Буковель, а также праздничные дискотеки, прогулки в горы, катание на санках и еще много чего интересного. Ученики и преподаватели Нежинской детской хореографической школы к участию в III Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества «Музыкальное Рождество» готовились тщательно и настойчиво — и вот достойный результат: — Гран-при в номинации «Хореография» — Детский образцовый ансамбль бального танца « шанс ». — Гран-при в номинации «Фортепиано» — Кремез Николай. — Лауреат I степени в номинации «Фортепиано» / младшая категория / — Пешко Елизавета. — Лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал» / младшая категория / — Пешко Елизавета. — Лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал» / средняя категория / — Донец Денис. — Лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал» / средняя категория / — Козиенко Ангелина. — Диплом в номинации «Открытие фестиваля» / младшая категория »- Боришкевич Екатерина, Бузун Полина. Благодарностями за добросовестный плодотворную творческую деятельность, весомый вклад в сохранение и развитие традиций украинской национальной культуры, воспитание нового творческого поколения были отмечены преподаватели и концертмейстеры Нежинской детской хореографической школы Дяконенко И.П., Колодка И.Е., Мельник И.А., Ревенчук В.В., Савич А.В., Ульянченко А.В., Шматок М.В. В рамках фестиваля состоялись еще два конкурса: конкурс на лучшие колядки «Ночь перед Рождеством» и творческий конкурс «Мисс Верховина — 2017». Похвально, что и в этих конкурсах высшие награды получили нежинские дети: — «Лучшая коляда» прозвучала в исполнении воспитанников детского образцового ансамбля бального танца «Шанс» (постановщик и режиссер — преподаватель школы Кусок М.В.). — «Мисс Верховина — 2017» стала талантливая Нежинка, ученица 7-го класса Нежинской детской хореографической школы Походня София.