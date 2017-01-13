Нежинские боксеры удачно выступили на соревнованиях в Чернигове
В начале года в Чернигове состоялся открытый чемпионат по боксу. По результатам соревнования нежинские боксеры из спортивного клуба «Легионер» получили следующие результаты: Александр Дейнега — в полуфинале, во втором раунде досрочно победил местного боксера, но в финале со счетом 2-1 уступил перворазрядник и финалисту чемпионата Украины среди юниоров 2016 с Новгород-Северского и занял второе место. Игорь Заковряжин — в равном поединке уступил и занял второе место. Сергей полешко — после месяца тренировок со счетом 3-0 победил боксера из г. Городня и занял I место. Николай Бойко — в прекрасном поединке одержал победу и занял первое место. Назар Дудко — занял I место. Иван Вискирко — уступил боксеру из Чернигова и занял ИИI место. Даниил Кущ — со счетом 2-1 уступил опытному боксеру из Новгород-Северского и занял ІІI место. Дмитрий Жмака — за месяц тренировок и с травмированной ногой вышел на ринг, показал настоящий мужской характер, но при ризноголосним решением судей уступил боксеру из Киева и занял ІI место.