Нежинские атлеты показали высокие результаты во Всеукраинском турнире
10.03.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В конце февраля в Сумах состоялся традиционный Всеукраинский турнир на призы заслуженного мастера спорта Украины Юрия Билонога. Лучший легкоатлетический манеж Украины принял 480 участников из 12 областей. Воспитанники Нежинского комплексной детско-юношеской спортивной школы показали следующие результаты: Дарья Новоградская (толкание ядра) 10.54 — 4 место из 13 участников, Сергей Прохоров (толкание ядра) 12.45 — 5 место из 15 участников, Ольга Супрун (толкание ядра) 9.53 — 6 место из 11 участников, Екатерина Ансютина (толкание ядра) 9.67 — 8 место из 13 участников, Анастасия Щербина (800 м.) 2.40.55 — 7 место из 38 участников, Дмитрий (60 ж / б) 9.54 — 9 место из 18 участников, Надежда Капленко (60м) 8.69 — 11 место из 90 участников.