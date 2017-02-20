Нежинская дзюдоистка завоевала золото на чемпионате в Киеве
20.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет прошел на днях в легкоатлетическом манеже школы высшего спортивного мастерства Киева. В соревнованиях приняли участие более 500 участников из всех регионов страны. Воспитанница тренера Сергея Полтавцева — нежинская спортсменка Наталья Чистякова, получив четыре победы в весовой категории 70 кг, уверенно поднялась на первую ступеньку пьедестала.