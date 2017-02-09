Нежинка приняла участие в акции за две тысячи долларов
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежинский отдел полиции 8 февраля обратилась 69-летняя жительница города Нежин, которая сообщила о том, что неизвестная женщина мошенническим путем, злоупотребляя доверием, назвавшись представителем магазина «Фокстрот», завладела ее деньгами в сумме 2000 долларов США, которые потерпевшая положила в конверт для участия в акции магазина. Об этом сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины. Проводится проверка.