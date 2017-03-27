Нежинка получит грант на проведение научных исследований
Молодые украинские ученые получат 54 государственные гранты на 3 миллиона 540 000 гривен. Среди них и самый молодой доктор наук Украины, Нежинка Ольга Броварец. 22 марта Кабмин принял проект Распоряжения Президента Украины, который предусматривает выделение средств. Деньги на эти гранты уже зарезервировано в государственном бюджете на 2017 год. Для того, чтобы эти средства были предоставлены молодым ученым, остался один шаг — подписание соответствующего распоряжения Президентом Украины. На конкурс в Государственный фонд фундаментальных исследований в 2016 году на получение грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год было подано 152 заявки. Именно с них и выбирали кандидатов на получение грантов. В частности Ольга Броварец доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины получит средства для проведения исследования «Структурная теория спонтанного точечного мутагенеза».