Нежинец застрелился из-за решения суда: жена выселила из квартиры
В Нежине под зданием суда около 11:00 мужчина выстрелил себе в висок, узнав о решении. Его забрала «скорая», в реанимационном отделении мужчина скончался. Причину такого поступка выясняют правоохранители открыли уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства». На данный момент известно, что в Нежинском суде рассматривали дело с участием погибшего. Судья по иску жены этого человека принял выселить его из квартиры. «Прибывшие на место, установили, что стрелял он из пистолета« Флобер ». Есть у нас информация, что в Нежинском суде проходил процесс между ним и его женой. Это будем проверять и общаться с работниками суда, чтобы приобщить к материалам уголовного производства », — рассказал представитель ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.