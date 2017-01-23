Нежинец из охотничьего ружья попал в елку и окно
21 января в Борзнянском районе возле магазина неизвестные лица на автомобиле «ВАЗ-2109» распивали спиртные напитки, угрожали гражданам ружьем, а затем выстрелом повредили окно в магазине. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что житель Нежина на своем легковом вместе со знакомыми в ходе распития спиртных напитков выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-26 по елке, что растет возле магазина. Хулиган предоставил полиции правдивые показания. С места происшествия изъяты патрон 12 калибра, контейнер патрона и дробь с пола помещения и с потолка. В новолуние охотничье ружье изъято. Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследования, открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) — наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.