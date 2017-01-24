Нежин думает над созданием муниципальной полиции
Недавно в Нежинском горсовете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка, антикоррупционной политики, свободы слова и связей с общественностью. Одним из вопросов общегородского значения, нарушенных членами комиссии, было создание коммунального предприятия «Муниципальная полиция». Напомним, что идею создания муниципальной полиции нарушали еще депутаты шестого созыва, в частности постоянная депутатская комиссия по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды, где председатель комиссии Анатолий Божко приводил примеры успешной реализации такого проекта в городах Прилуки и Винница. На сегодняшний день такая практика успешно реализована еще в Львове, Одессе, Житомире, Ровно, Днепре, Луцке. Не так давно к этому списку присоединился и Чернигов, где 30 ноября 2016 тринадцатая очередная сессия Черниговского городского совета поддержала создание нового коммунального предприятия в городе «Муниципальная полиция». Приоритетными задачами новой структуры стала борьба с такими нарушениями, как торговля в запрещенных для этого местах и незаконное размещение наружной рекламы. К компетенции муниципалов входит и урегулирования других неправомерных ситуаций, касающихся благоустройства города остановки самовольных работ, которые нарушают состояние благоустройства, контроль за выполнением плановых аварийных работ, установления защитных ограждений в связи со строительством, осуществление технадзора за благоустройством и ремонтом объектов , выявлению фактов самовольного занятия земельных участков и тому подобное. Кроме того, предполагается взаимодействие коммунального предприятия с другими правоохранительными органами с целью повышения уровня правопорядка в Чернигове. Штат насчитывает 22 человека, среди которых 16 непосредственно патрулируют город. После обсуждения членами комиссии аргументов и недостатков создания подобного коммунального предприятия решено рекомендовать первому заместителю городского головы Григорий Олейнику подготовить финансовое обоснование целесообразности и общественной необходимости создания коммунального предприятия «Муниципальная полиция» в Нежине.