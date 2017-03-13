Незаконную вырубку деревьев оценили в 50 тысяч
Высшим хозяйственным судом Украины поддержана позиция прокуратуры области о необходимости лесхоза нести материальную ответственность за незаконную порубку леса неустановленными лицами, в результате которой окружающей среде причинен ущерб в размере более 50 тыс грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области В ходе рассмотрения дела прокурором доказано, что государственным предприятием в нарушение требований Лесного кодекса Украины не обеспечено сохранение лесного фонда на подведомственной территории, допущено самовольную рубку, чем вызвано материальный ущерб лесному фонду, который находится под охраной государства. Сейчас по принципиальной позиции прокуратуры убытки уже возмещены виновным лицом в бюджет. Нарушения в сфере лесопользования и в дальнейшем остаются в поле зрения органов прокуратуры.