«Невероятные села Украины 2017»: конкурс для грамотных сел Черниговщины
Стартует II Всеукраинский конкурс «Невероятные села Украины в 2017». Об этом сообщили в Департаменте экономического развития облгосадминистрации. Период проведения: апрель-сентябрь 2017 года. Этапы проведения: С 3 апреля по 15 мая — прием заявок (заявка может отправить каждый желающий см. «Требования к селу-претендента на конкурс»). С 15 по 31 мая — первый этап конкурса — полуфинал — (см «Состав экспертного совета») члены экспертного совета определят 20 сел-претендентов. С 1 июня по 16 июля — «Невероятный сельский автопробег». Журналисты AgroPortal.ua посетят каждый из 20 сел. С 16 июля по 16 августа — второй этап конкурса — ФИНАЛ: на сайте AgroPortal.ua будет проходить онлайн-голосования. Параллельно с онлайн-голосованием каждый член экспертного совета (см. «Состав экспертного совета») выставит оценки селам-конкурсантам. С 16 по 23 августа редакция AgroPortal.ua сведет все оценки воедино. 24 августа на сайте AgroPortal.ua будут объявлены победители, дата и место награждения. При подсчете результатов голоса онлайн-голосования и оценки экспертного совета будут сведены в единую 50-балльную шкалу. Соответственно, максимальный балл для каждого села-конкурсанта по результатам онлайн-голосования — 50, экспертного совета — 50. Максимальный балл — 100. Требования к селу-претендента Коротко написать о «изюминку» села, обосновать, почему именно это село может претендовать на звание «Невероятное село Украины в 2017 году». Текст — не более 1 тыс. Знаков с пробелами. Обязательно указать: ФИО, контактный телефон и место работы того, кто подает заявку на конкурс (для уточнения данных, если это необходимо). Фото- и видеоматериалы — по желанию. Заявки присылайте на почту [email protected] с указанием в теме письма названия села или заполняйте онлайн. Организаторы оставляют за собой право не информировать тех участников конкурса, которые не пройдут конкурсный отбор. Призовой фонд II Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины в 2017» между победителями (победителем считается село, а не конкретный человек, который прислала заявку на конкурс) будут распределены следующим образом: первое место — 50%, второе место — 20%, третье место — 10 %, остальные 20% от общей суммы призового фонда будут равномерно распределены между другими конкурсантами. Примечание: под призом подразумевается сертификат на определенную сумму с последующей закупкой для села организаторами необходимого инвентаря.