Неутешительная статистика: в Чернигове буксует демография
На 1 января 2017 численность населения Чернигова, по оценке, составила 291,6 тыс. человек. За год количество жителей областного центра уменьшилась на 2,5 тыс. Человек. В 2016 году в областном центре родились 2474 ребенка (1254 мальчиков и 1220дивчаток). На каждую тысячу жителей приходилось 8,4 новорожденных. Более половины женщин (54%) родили первенцев, более трети (37%) — стали мамами во второй раз, а третью и более ребенка родила каждая двенадцатая женщина (из них пять решились родить шестую, а одна — седьмого ребенка). Об этом сообщили в главном управлении статистики в Черниговской области. Молодыми мамами стали две 15-летние черниговчанки, а старейшими — две женщины в возрасте 46 лет. Средний возраст матери в момент рождения ребенка составил 29 лет. Каждый шестой ребенок родился вне брака. За прошлый год в городе умерло 3545 человек. Уровень смертности составил 12,1 умерших в расчете на 1000 населения. Средний возраст умерших мужчин — почти 66 лет, женщин — 75 лет. В 2016 году в областном центре поженились 1816 пар (на четверть меньше, чем в предыдущем году). Средняя возраст невесты при вступлении в брак составил 25 лет, жениха -33 года.