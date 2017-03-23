Неуловимая «Аскория»
Оригинальной разработкой киевского профессора Игоря Алексеенко стала снайперская винтовка калибра 13,2 мм. Винтовка была создана в начале 1990-х годов прошлого века по схеме «буллпап», но, в отличие от классических «буллпап», магазин у нее расположен не позади пистолетной рукоятки, а с левой стороны от нее под углом. В винтовке использовался специально созданный для нее патрон — от французского патрона пулемета Гочкиса образца 1917 13,2 х 99 взята гильза и выходной калибр, а как поражающий элемент использовалась и классическая пуля, и подкалиберных стрела с пластмассовым поддоном. Стрела могла изготавливаться с различной стали — от обычной закаленной до легированной хромом и ванадием с присадкой вольфрама. Эффективность такого патрона была колоссальная — на дистанции 600 метров подкалиберных стрела пробивала бронированную плиту толщиной 50 мм. По некоторым данным, существовал еще один тип пули имел твердосплавный стержень и пирофорных смесь с температурой до 4000 ° С и скорость распространения 10-12 тыс. М / сек. По официальным сведениям винтовка осталась только исследовательским образцом. -За высокой стоимости и нестандартный боеприпас на вооружение украинской армии принята не была и на экспорт не поставлялась. Однако в последние годы в военной литературе появился ряд свидетельств от заслуживающих доверия, что такую винтовку видели в боевых действиях на Кавказе в 1995 — 2008 годах. В зарубежной прессе утверждается, что изобретатель продал документацию на ее производство в Россию и Китай, где винтовка под другими обозначениями еще производится небольшими партиями для нужд спецподразделений. Рассказывая об оружии профессора Алексеенко, стоит сказать несколько слов и о его личности. По словам дочери, у него был очень большой опыт работы с оружием. Учился он в Харькове в артиллерийском училище, затем служил в военной части в Киеве. Последние 20 лет жизни работал на киностудии имени Довженко пиротехники. Умер 10 лет назад. Тактико-технические характеристики снайперской винтовки «Аскория»: Патрон — 13,2 х 99 специальный Вес пули — 17,5 грамма Начальная скорость пули (подкалиберных) — 1500 м / с Дульная энергия пули — 19,69 кДж Общая длина — 1165 мм Общая вес (без патронов) — 7,2 кг Емкость магазина — 5, 7, 9 или 11 патронов Прицельная дальность стрельбы — 1800 м