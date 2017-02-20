Неудачная ночная прогулка: корова упала в колодец
В с. Новый Белоус Черниговского района Утром 20 февраля 3:54 корова упала в технический колодец глубиной более 2 м во дворе хозяев. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Животное ночью вышло из хозяйственной постройки через незакрытые хозяевами ворота. На место происшествия прибыло отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурный караул 2-го государственного пожарно-спасательного поста из Чернигова УДСНС Украины в Черниговской области. Для безопасного освобождения скота, спасатели разобрали часть кирпичной стены колодца. Трактором со специальным подъемником с помощью пожарных рукавов животное в 11:00 освободили из ловушки. К спасательным работам привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Животное не пострадало.