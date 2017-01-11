Несовершеннолетний вор «баловался» каннабисом
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в Черниговский отдел полиции поступила информация о том, что в ходе расследования уголовного производства в квартире по улице Самоквасова, по месту жительства 15-летнего ранее судимого за грабеж подозреваемого, ученика 9-А класса общеобразовательной школы № 14 обнаружено и изъято полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, металлическое устройство, три фрагмента фольги, сверток с веществом растительного происхождения. Об этом сообщил собственный источник. Согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятое вещество является каннабисом (весом 2 г). По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.309 УК Украины.