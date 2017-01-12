Несовершеннолетний совершил первую неудачную кражу
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
29-летний житель села Гайворон заявил, что наглядно знакомый 17-летний односельчанин 11 января в четыре утра открыто завладел его бензопилой марки «Хускварна», которая находилась в сарае собственного хозяйства по месту жительства. Об этом сообщил собственный источник. Злоумышленник безработный, холост, ранее не судим. Бензопила изъята и возвращена владельцу. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины.