Несовершеннолетний рецидивист получил максимальный срок лишения свободы
Прокуроры отдела ювенальной юстиции прокуратуры Черниговской области обеспечили поддержку публичного обвинения в уголовном производстве в отношении жителя Чернигова, который осенью 2013 года из хулиганских побуждений совершил убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Благодаря взвешенному, обоснованному и последовательном предоставлении суду государственными обвинителями неоспоримых доказательств, вину лица в совершении инкриминируемого преступления доказана в полном объеме. Речь идет об убийстве в октябре 2013 года. К тому времени 17-летний убийца зашел в квартиру одного из домов на ул. Пуховая в Чернигове, где проживала одинокая пожилая женщина, которая имела психические расстройства здоровья. Без всякой причины убийца нанес потерпевшей не менее трех ударов кирпичом по голове. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. На время рассмотрения дела в суде обвиняемый уже отбывал наказание по приговору Новозаводского районного суда г.. Чернигова от 05.09.2014, которым он осужден за умышленные убийства 2 человек в г.. Чернигове и разбойные нападения на жителей города и приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 05.06.2015 за разбои. Принимая решение, суд первой инстанции согласился с принципиальной позицией прокурора о назначении максимальной меры наказания по совокупности совершенных преступлений. Приговором Деснянского районного суда в марте 2017 несовершеннолетний признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. В связи с тем, что указанное преступление было совершено до постановления предыдущих приговоров, по совокупности преступлений ему назначено максимально возможный размер наказания для несовершеннолетних — 15 лет лишения свободы.