Несказочной «Эльф»
Практически во всех странах мира на вооружении полиции, городского спецназа и частей особого назначения стоят пистолеты-пулеметы. Украина в этом смысле не является исключением — после обретения независимости не прекращаются попытки сконструировать собственное оружие этого класса для нужд спецподразделений МВД и СБУ. В середине 90-х годов ХХ века очень перспективным был проект пистолета-пулемета «Эльф», разработанного в «Киевском конструкторском бюро Специальной Техники» (КБСТ) под руководством профессора Игоря Олексеенко. Внешне пистолет-пулемет очень похож на израильский Uzi. Его автоматика построена на принципе полусвободного затвора, стрельба ведется с заднего шептала (с открытого затвора), оружие способно вести огонь как в самозарядном, так и в автоматическом режимах. Пистолет-пулемет спроектирован так, что работает практически без отдачи. В момент выстрела затворная рама движется не назад, как у автомата Калашникова, а вперед. Оружие оснащена системой принудительного охлаждения воздухом, в которой затвор дополнительно выполняет функцию воздушной помпы, прогоняя воздух через кожух вокруг ствола. Зачем такая система нужна пистолету-пулемету, у которого уже присутствует достаточно низкий темп стрельбы — вопрос остается открытым. Пистолет-пулемет «Эльф» нет ничего необычного — он штампованную ствольную коробку, магазин вставляется в пистолетную рукоятку. В передней части ствольной коробки располагается дополнительная сложная передняя рукоятка, которая также служит для хранения запасного магазина. Пример выдвижной, стальной. С тыльной стороны рукоятки — нажимной рычаг автоматического предохранителя. Прицельные приспособления простые, открытого типа. Живучесть ствола составляет 10000 выстрелов. Благодаря простоте конструкции пистолет-пулемет не чувствителен к перепадам температур и к загрязнению механизма, в частности к повышенной влажности и к морскому климату. 62% деталей изготовлено методом холодной штамповки и сварки и только 38% на токарных и на фрезерных станках, делает «Эльф» очень приемлемой оружием для изготовления в военное время. Несмотря на то, что пистолет-пулемет «Эльф» получился достаточно дешевым и простым в производстве, он так и не был поставлен на вооружение и не было доведено до серийного производства. Этому «способствовали» финансовые проблемы, сложности с привлечением инвестиций, отсутствие базы для проведения испытаний. Тактико-технические данные Патрон — 9х18 ПМ или 9х19 Para; Длина: с разложенным прикладом — 580 мм, со сложенным прикладом — 416 мм; Длина ствола — 240 мм; Начальная скорость пули — 360 или 425 м / с Вес снаряженного — 2,55 кг; Темп стрельбы: 400-500 выстр. / Мин; Прицельная дальность — 150 м Емкость магазина — 25 или 32 патрона