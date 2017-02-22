Непокоренный
К большому сожалению, во время войны на Донбассе слишком большое количество уроженцев Черниговщины погибла в плену. Среди них и Дмитрий Власенко из села Старая Басань Бобровицкого района. Он родился 25 октября 1990, учился в Старобасанской ООШ I-III ступеней № 1 и техническом колледже в городе Киеве, где затем работал на одном из авторемонтных предприятий слесарем. В 2009-2010 годах проходил срочную военную службу. Некоторое время работал в Старобассанской общеобразовательной школе-интернат слесарем. Мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины во время первой волны 19 марта 2014 БОБРОВИЦКОЕ-Носовским военным комиссариатом и был направлен в 1-й отдельной танковой бригады (пгт Гончаровское). В ее составе «поехал на войну». Воевал на Луганщине — Димитривци, Ольховке, Трехизбенке, Счастье, оборонял Луганский аэропорт. В первый день, когда должно было заработать Минское перемирие — 5 сентября 2014 года — около 13:00 взвод 3-го батальона территориальной обороны «Воля» (командир — младший лейтенант Калиновский) при поддержке нескольких военнослужащих 1-й танковой бригады (среди которых был Дмитрий Власенко) в районе с. Шишкова (3-4 км западнее н.п. Металлист, Луганской обл.) После двухчасового боя совершил отход в западном направлении. Командир взвода вместе с тяжело раненым бойцом — Малашняк А.В. (Ранение в бедро), еще тремя бойцами своего взвода и тремя военнослужащими 1-й отдельной танковой бригады около 19: 00-20: 00 у н.п. Крутая Гора попал в засаду. После перестрелки они были взяты в плен. Дмитрий Власенко был расстрелян пророссийскими боевиками вместе с другими тремя военнослужащими. К августу 2015 считался пропавшим без вести. Все это время тело было в морге г.. Днепропетровск. Был идентифицирован по результатам ДНК-экспертизы в августе 2015 года. Перезахоронен 16 сентября 2015 в селе Старая Басань Бобровицкого района Черниговской области. Указом Президента Украины № 9 от 16 января 2016 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). В память о Дмитрии Власенко в сентябре 2016 на здании Старобасанской общеобразовательной школы установлена мемориальная доска.