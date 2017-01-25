Непогода бушует: черниговцев просят не выходить из дома без надобности
25 января по Чернигову и местами по области ожидается усиление северного ветра до 15-20 м / с. Также черниговские синоптики предвещают похолодание. Поэтому сегодня, 25 января, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура по области в течение суток составит 4-9º мороза. По Чернигову температура в течение суток — 5-7º мороза. На 26-27 января также обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Только днем 27 января будет идти небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный и северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью 13-18º, местами до 22º мороза, Днем 26 января 11-16º, 27 января 4-9º мороза. 28 января небольшой снег, мокрый снег, температура ночью 4-9º, днем 0-5º мороза. 29 января без существенных осадков, температура ночью 10-15º, днем 2-7º моро