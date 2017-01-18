Некультурная культура: Падлюччие лекции в Молодежке
Моноспектакль «Падлюччие лекции» на малой сцене Молодежного театра — по произведению классической интерпретации современного украинского писателя Михаила Брыныха.
Доктор Падлюччо — это вымышленный персонаж, который рассказывает своим студентам о шедеврах украинской литературы, выражает собственное мнение, делает разбор произведений невероятно смешном суржике. В роли доктора Падлюччо перед зрителем выступила актриса молодежного театра Юлия Матроссова. Во время моноспектакля сдержать смех просто невозможно, зрители с восторгом слушают необычную лекцию от доктора Падлюччо и делятся своими впечатлениями: -Незвичайна представление, мы не ожидали, что придем на такое представление, думали, все как обычно, такая особенная … Понравилась. — Представляла, если на самом деле продолжаются студенческие лекции, изучен какое-то произведение. И получается их лектор, любимый преподаватель, а рассказывает это все своими словами. Это, конечно, сумбурно, смешно. Сама актриса, кажется, очень открытый человек, ведь выступать в малом зале перед публикой не так уж и просто, но, как выяснилось, общаться с журналистами очень стесняется и отказывается. «Нет, не дает. Актеры бывают разные. И Юля, мне кажется, не хочет разрушать тот образ и ту атмосферу в себе, которую она создает до начала представления, то, с чем ей надо выйти к зрителю », — заведующий литературно-драматического отдела Алла Пушкина. Но мы все же идем в гримерку. «Почти год прошел, прежде чем я его взялась, от Брыныха была в восторге, очарована этими текстами, удивительно смешными. Прошел год — так все лежало, ну как же, такой материал громоздкий, лучше я кого-то позову из своих, они отказались, а со мной как-то совпало », — черниговская актриса Молодежного театра Юля Матроссова. Настроиться перед спектаклем актрисе помогает ее верный друг Буча, который делится свои невероятной энергетикой и заряжает позитивом. «Падлюччие лекции» продолжаются, поэтому почувствовать себя студентами, подискутировать о шедеврах литературы великих писателей может каждый заинтересован.