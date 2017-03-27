Неизвестный Антонов: гражданский «Руслан»
Ан-124 «Руслан» известного конструктора Антонова сам по себе уже является уникальным самолетом. На счету самого большого в мире серийного транспортного самолета большое количество международных рекордов по дальности полета и по массе поднятого груза. До появления Ан-225 «Мрия» «Руслан» оставался самым габаритным самолетом в мире. Однако мало кому известно, что в свое время продолжались активные работы по разработке полноценного двухпалубного широкофюзеляжного авиалайнера на базе «Руслана». Проектирование самолета под обозначением Ан-418 началось в 1983 году. Планировалось, что новый самолет, в отличие от Ан-124, получит изменено крыло, шасси и новые двигатели Д-18ТМ, а также главное — серьезно переработан фюзеляж. В корпусе Ан-124 планировали убрать грузовые люки, построить входные двери, аварийные выходы, два ряда иллюминаторов, разделить внутреннее пространство на два пассажирских яруса и достичь внутри самолета повышение избыточного давления, необходимого для комфортного пребывания пассажиров. Таким образом пассажирский «Руслан» должен был возить 690 пассажиров на расстояние до 10000 км или брать на борт 500-550 человек и покрывать расстояние 12 — 13 тыс. Км. Самолет фактически был аналогом западного «Боинг» 747-400 и по характеристикам не уступал ему. А сама идея широкофюзеляжного двухпалубного лайнера на 20 лет опережала Airbus А380. Но случилось так, что конечный момент конструирования лайнера раз пришелся на период распада СССР. Взяться самостоятельно за подобный масштабный проект «антоновцы» не смогли, и в итоге в 1993 году разработка Ан-418 была приостановлена, а затем и вовсе заморожена. В результате пассажирский «Руслан» так и остался только на бумаге и в макетном виде. Почему? Будущее самолета было очень туманным. Это пассажирский самолет, который должен был быть отработан полностью перед передачей заказчику. Ведь ему не грузы возить, а людей. На фоне других игроков «пассажирского рынка» антоновцы отставали. А чтобы довести машину «до ума», надо было очень много сил. Чтобы самолет был не только на бумаге хороший, но и для пассажиров, авиакомпаний. А в 90-е годы «нагнать и перегнать» за «свой счет» было нереально.