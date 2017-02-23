Неизвестные ворвались в «Харьковэлектро»
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Утром работники магазина электроприборов пришли, как обычно, на работу. И когда подошли к центральному входу, металлопластиковые двери были разбиты. Менеджеры магазина сразу сообщили в полицию и вызвали патруль. В дежурную часть в 8:45 поступило сообщение о том, что неизвестные ворвались в магазин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и целых два экипажа патрульной полиции. Рядом много людей — все они работники магазина. Оперативники сейчас выясняют, что именно вынесли из магазина, и взяли отпечатки пальцев. В течение суток примут процессуальное решение о квалификации правонарушения.