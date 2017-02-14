Неизвестные совершили беспорядок в компьютерном клубе
14.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Ночью в компьютерном клубе по Проспекту Победы, находящегося в подвальном помещении, «похозяйничали» непрошеные гости. Теперь он закрыт, потому что из помещения украли практически все оборудование. Об этом стало известно из собственных источников. Воры вынесли из клуба самое ценное: телевизоры, приставки, джойстики, фотоаппараты, ноутбук и деньги. Сумму ущерба владельцы сейчас подсчитывают. Этот компьютерный клуб работал уже не один год.