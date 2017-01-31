Неизвестные «подключились» к нефтепроводу Талалаевка-Гнединцы
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Несанкционированную врезку на нефтепроводе Талалаевка-Гнединцы вблизи села Макушиха 28 января заметил 62-летний начальник службы безопасности нефтепромыслового района ОАО «Укрнафта». Об этом сообщил собственный источник. При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что незаконная врезка находится на 32 км нефтепровода «Талалаевка-Гнединцы», осуществлена путем вваривания к нефтемагистрали металлического патрубка длиной 5 см с двумя кранами диаметром 2 дюйма. Обнаружены следы подъезда автотранспорта. Следов забора и разлива нефтепродуктов не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.