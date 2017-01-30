Не конкуренция, а сотрудничество. Как выжить фермерам
Бедность там, где неорганизованные люди Вот один из примеров от председателя Украинского кооперативного альянса Зиновия Свереда, чем кооперацию надо развивать как можно быстрее. «Рынок яблок, рынок овощей, фруктов Польши имеет несколько уровней. Один уровень — на Германию, второй на другие рынки, а третий, например, на Украине … Наши купцы, которые приезжают, они смотрят на цену, и это в основном химические яблоки, которые проходят в 30-ти химических обработок. Они приходят сюда и, я сказал бы, больше разрушают здоровье людей. А наши прекрасные сады, наши прекрасные яблоки, инновационные сорта, сорта Семеренко, стоят и не используются ». И дело не только в здоровье, но и в занятости людей и их благосостоянии. По мнению главы Украинского кооперативного альянса — бедность там, где неорганизованные люди. Так, чтобы вести бизнес в современном мире, фермеры нуждаются в консультации профессионального юриста. Опытного агронома, который оценит почву и скажет, какие нужны саженцы и какие технологии. Надо обращаться к брокерам, чтобы организовывать большую партию на экспорт. Самой крестьянской семье, имеющей полгектара сада, не под силу нанять такое количество специалистов и сотрудничать с ними. Но если объединиться и иметь 8-10 га, можно собирать достаточно урожая и зарабатывать, объясняет Зиновий Свереда. Однако, если в этом спасение села — почему кооперация не столь распространена в Украине? Причины могут быть разные. Отсутствие начального капитала. Отсутствие тех, кто подсказал бы и направил. Трудности в налоговом законодательстве. Разногласия между законом о кооперативах и налоговым законодательством, рассматривает кооперативы как прибыльные организации. Тогда как, за рубежом кооперативы имеют статус неприбыльных … Но разница в том, что коммерческое предприятие прежде всего ставит целью прибыль предприятия, а философия кооперативов — заботиться о благосостоянии каждого члена кооператива и местности, где он расположен. Социальная кооперация базируется на благосостоянии людей. Чем заменили спецрежим по НДС для аграриев в 2017-м А между тем 2017-й год принес сельхозпроизводителям новации, о которых следует упомянуть отдельно. Спецрежим по НДС для аграриев отменено. Последнее слово сказал МВФ, который этого и требовал. Хотя иностранцы не могли не осознавать, что украинские фермеры могут в неравных условиях с зарубежными конкурентами. Ведь только в соседней Польше дотация фермерам на гектар земли — 200-300 евро. Украинским сельхозпроизводителям такое и не снилось. Спецрежим по НДС фактически заменял им дотации. Деньги не уплачивались в виде налога, а аккумулировались для развития хозяйства. Но это уже в прошлом. Что же предложила государство взамен? На поддержку сельского хозяйства в 2017 году государство выделило 5500000000 грн. Их распределят равномерно на 12 месяцев. Вот как аграрии получат доступ к 4-х млрд грн. Механизм распределения будет равен спецрежима по НДС, убеждает председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. То есть аграрии заплатят 100% средств в бюджет. А потом смогут получить в пределах лимита, установленного в законе о госбюджете. Сумма, которая ежемесячно будет распределяться через такой механизм, — 333 млн грн. То есть, если все аграрии, плательщики НДС, заплатят в бюджет 1 млрд грн, впоследствии 30% смогут получить себе на счет в виде дотации, предоставляемые государством. Распределение 4-х миллиардов автоматический, он осуществляется государственным казначейством. Ни ручного вмешательства или выборочного распределения не будет, убеждают в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Как распределять остальные 1,5 миллиарда, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой: «Из этих полутора миллиардов планируем дать на поддержку машиностроения — 500 млн грн, фактически это будет программа компенсации стоимости сельхозмашин, на удешевление кредитов — 300 млн и в фонд гарантирования 700 млн ». Глава Минагрополитики отмечал, что за счет гарантийных средств планируется запустить механизм кредитования «для малых игроков».
Не конкурировать, а сотрудничать Время покажет, как повлияет такие новации повлияют на развитие сельского хозяйства. Смогут стать равноценной заменой спецрежима по НДС. Однако, чтобы развивать села, делать их богатыми и сильными — Украинский надо не терять времени и активно развивать кооперацию на селе, убеждают эксперты. В развитых странах Запада каждый фермер является членом по крайней мере двух кооперативов. В постсоветских государствах кооперативов очень мало, или нет вообще. Но интересно то, что в Украине с 1891 г.. По 1939 г.. Кооперация и социальное предпринимательство были основой «украинского возрождения». Именно за счет сотрудничества может выжить украинское село и сегодня, убеждает председатель Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда. Кооперативы — выход не только для сел, но и для городов! К примеру, в Квебеке по принципу кооперации работают службы такси и заведения общественного питания. Зиновий Свереда утверждает: надо строить деятельность не на конкуренции, которая съедает много ресурсов, усилий времени жизни, а на взаимном сотрудничестве и солидарности. Так в с. Терешки Хмельницкой области стартовал проект «Кооперативный вечер». Эксперты объясняли крестьянам — если проанализировать прибыль от деятельности на огороде, то сейчас он невелик. Но есть возможность зарабатывать больше, ведь качество почвы высока. Поэтому с приусадебного участка можно получить в 3-5 раз больше дохода именно благодаря сельскохозяйственной кооперации. По словам Зиновия Свереда, перед кооперативным движением Украины стоят две основные задачи: придерживаться основных принципов кооперации и избавиться от мифов о кооперации. Каковы же эти основные принципы, которых должны придерживаться участники кооперативов? Их есть 7 — это добровольное членство, демократический контроль, экономическая участие, самоуправления, просветительство, сотрудничество между кооперативами и забота об обществе. Кооперативное движение поможет сформировать средний класс в Украине, но только при условии, что к нему каждый присоединится.