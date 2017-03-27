Не до смеха: с 1 апреля черниговцы выйдут на генеральную уборку
В Чернигове с 1 по 30 апреля будет проводиться месячник по благоустройству городских территорий, парков, скверов и улучшению санитарного состояния окружающей среды, а 8 апреля — День окружающей среды по уборке городских территорий. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Это проводится с целью наведения и поддержания надлежащего санитарного состояния в городе, дальнейшего благоустройства и озеленения городских территорий, парков, скверов, территорий предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и подчинения. Деснянского и Новозаводского районных в городе Чернигове советам поручено провести соответствующую работу с коммунальными и другими предприятиями, учреждениями и организациями города, независимо от форм собственности и подчинения, закрепить территории и организовать уборку, озеленение общегородских, собственных, прилегающих и закрепленных территорий, зеленых зон города, ремонт малых архитектурных форм. КП «АТП-2528» и «Зеленстрой» городского совета до 16 апреля обеспечат очистки улично-дорожной сети от грунтовых наносов и уборка зеленых зон, парков, скверов в центральной и исторической части города. Кроме того, Деснянского и Новозаводского районных в городе Чернигове совета, управление жилищно-коммунального хозяйства и КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» ответственные за уборку мусора на городских кладбищах и ремонт братских могил и памятников с указанием надлежащего санитарного состояния на прилегающих к ним территориях. КП «АТП-2528» горсовета в День окружающей среды организовывать бесплатное принятия мусора на полигон с обезвреживанием твердых бытовых отходов от бюджетных организаций и учреждений города.