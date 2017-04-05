Назначен новый руководитель Козелецкого отделения полиции
Начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Козелецкого отделения полиции подполковника полиции Домарацкого Анатолия Михайловича. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Анатолий Домарацький родился 4 мая 1975 года в селе Браница Бобровицкого района. После службы в Вооруженных Силах Украины в январе 1995 года начал работу в органах внутренних дел в должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции Шевченковского райуправления Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Занимал различные должности в уголовном розыске и милиции общественной безопасности Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в городе Киеве. Возглавлял отдел полиции на станции «Киев-Пассажирский» Соломенского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве и отдел Управления полиции охраны в Киевской области. 4 апреля 2017 приказом ГУНП в Черниговской области назначен временно исполняющим обязанности начальника Козелецкого отделение полиции.