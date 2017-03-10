Научно-испытательный центр ВСУ хотят навсегда оставить в Чернигове
Государственный научно-испытательный центр Вооруженных сил Украины после аннексии Россией Крыма уже почти три года работает в Чернигове. В этом году военные ученые отмечают 85-ю годовщину со дня создания. Центр проводит испытания в интересах всех видов и родов войск и силовых структур. С момента перебазирования в Чернигов специалисты провели испытания почти всех типов военных самолетов и вертолетов. Объектами испытаний также бронетехника, стрелковое вооружение, минометы и огнеметы, а также образцы, разработанные и изготовленные с широким применением современных высоких технологий — боевые модули с дистанционным управлением для бронемашин, средства радиоэлектронного противодействия, прицельное оборудование и тому подобное. Война на Донбассе, кроме увеличения количества образцов для испытания, внесла и другие коррективы в работу центра. В частности, сегодня значительно ускорился процесс подготовки, организации и проведения испытаний. — За период функционирования в Чернигове наращена научный потенциал. Возросло количество испытательных образцов. Работаем с 70 предприятиями Украины, — Владимир Башинский, начальник ГНПЦ. Коллектив научно-испытательного центра поздравили руководители области и города, предприятий, с которыми тот сотрудничает. Благодаря базированию центра на Черниговщине выросли объемы промышленного производства, так черниговцы надеются, что военные ученые у нас прописались навсегда. Торжества продолжались так долго, что военным гостям из столицы пришлось возвращаться домой на вертолете.