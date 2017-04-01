Натуральные средства, которые помогут сохранить красоту и молодость
В наше время нельзя быть уверенным в том, что любой косметическое средство принесет пользу и результаты. Натуральные продукты всегда будут пользоваться спросом у женщин, которые хотят сохранить красоту и молодость. В наше время появляется все больше косметических средств по уходу за кожей и телом, но эти средства производят с множеством химических добавок. В результате, покупая очередной крем или очиститель, мы не можем знать, оно нам навредит ли поможет. Производители стараются максимально зашифровать состав косметического средства, даже сама знающий человек не сможет полностью разобраться в препарате. Современная женщина должна знать, что любой косметическое средство не может быть лучше, чем натуральные природные средства, которые можно приготовить своими руками. Для этого необходимо знать продукты, которые станут настоящими помощниками в борьбе за красоту и долгую молодость. Портал делится списком подручных средств, которые есть в доме у каждой хозяйки и их можно смело использовать для ухода за собой. Кофе Дело в том, что кофе при употреблении иногда вредит, но мы поговорим о кофе в качестве косметического средства. Кофе хорошо борется с целлюлитом, стимулирует микроциркуляцию. С молотого кофе можно приготовить скрабы для лица и тела. Кофе можно добавить в средства против целлюлита. Белый чай Белый чай мало известен, но он действительно очень полезен. В нем содержатся антиоксиданты и вещества, которые борются со свободными радикалами. Белый чай предотвращает старение кожи. Он используется для приготовления лосьонов, сывороток, натуральных кремов. Куркума большей степени, куркуму используют как приправу, но этот продукт очень ценный в косметологии. Куркума обладает антисептическими свойствами. Растение можно смешать с кунжутным маслом и использовать как маску для лица. Ваше лицо станет эластичным и вы сможете избавиться от воспаленных участков на коже. Масло аргана Это чудо-масло известно как продукт с наибольшим содержанием витамина Е. Его широко используют как в домашний, так и в профессиональной косметике, в основном в средствах для волос и кожи. Черника Богатая аминокислоты, витамины, антиоксиданты и жирными кислотами, эти ягоды издавна считаются хорошим средством против старения кожи, поддержания ее эластичности и восстановления. Черника улучшает память и зрение.