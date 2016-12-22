«Национальной идеей должны стать жизнь и здоровье человека», — Николай Дейкун
Создание в Украине 31.05.2016 года государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» — это историческое событие для государства и для нации. А еще наша страна, едва ли не единственная в Европе, не было системы общественного здоровья. Это стало причиной того, что в Украине на время обретения независимости численность населения насчитывала 52 млн человек, а по состоянию на 01.01.2016 года — уже 42800000 человек. Продолжительность жизни в 1991 году составляла около 72 лет, а в 2015 году — 66 лет, тогда как в экономически развитых и социально ориентированных странах этот показатель ежегодно растет, в частности Япония — 83,2 года, Италия — 82 года, Франция — 81,7 года, Испания — 81,6 года, Германия — 80,6 года, Великобритания — 80,3 года, Бельгия — 80 лет, в США — 78,7 года ощо. Характерным для Украины является то, что разница в продолжительности жизни женщин и мужчин составляет 10-11 лет в пользу женщин, а в европейских странах только 2-3 года. Уровень рождаемости населения в Украине не очень отличается от европейских стран, но и этот показатель за последние годы ухудшается. Так, в 2015 году родилось детей на 91175 меньше, чем в 2014 году. Демовидтворювальний потенциал нации достиг критического уровня, за чертой которого пропасть, возвращение из которой возможно, но для этого надо приложить значительные усилия и ресурсы, которых в государстве крайне недостаточно. Все эти явления и процессы оставались без внимания государства из-за отсутствия системы общественного здоровья. Не реагировать на эти общественные процессы не имеем права. И прежде всего необходимо выяснить причины, формирующие такое состояние. Так, по данным ВОЗ, факторы, формирующие здоровье нации, 49-53% зависят от образа жизни человека, на 17-20% — от состояния окружающей среды, 13-33% — от генетического кода и только на 8 10% — от уровня медицинской помощи. Система здравоохранения (общественного) должна быть организована таким образом, чтобы государству было прежде всего экономически невыгодно, чтобы граждане болели и рано умирали, мало рожали детей и т.д., а с другой стороны — каждому человеку прежде всего экономически было невыгодно болеть, а выгодно было бы быть здоровым, рожать детей, вести здоровый образ жизни, жить полноценно и долго и тому подобное. Национальной идеей должны стать жизнь и здоровье человека. И, на мой взгляд и по моему глубокому убеждению, создание этого года государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» — это историческое событие для государства и для нации, начнет создание в государстве национальной организованной системы охраны здоровья я (общественного здоровья). И это вселяет большие надежды. Следующим шагом должно стать создание центров общественного здоровья в регионах Украины, что положит начало созданию региональных отделений национальной системы здравоохранения (общественного здоровья). Также хочу отметить, что для создания полноценной, эффективной системы общественного здоровья, в стране дополнительно ничего создавать нет необходимости. В государстве есть все компоненты, но они ни функционально, ни структурно объединены единой целью — сохранение и укрепление здоровья нации. В то же время медицина не способна обеспечить первичную (социальную) профилактику, мотивировать и научить людей вести правильный, здоровый образ жизни, обеспечить население качественными продуктами питания и питьевой водой, улучшить экологическую ситуацию и нивелировать негативное влияние на здоровье нации других факторов. Это не в компетенции медицины. Для решения немедицинских проблем и уменьшения негативного влияния факторов, в государстве есть соответствующие органы исполнительной власти, отрасли, службы, научные учреждения, которые надо функционально или структурно объединить в систему здравоохранения (общественного) под единую цель сохранения и укрепление здоровья нации. Чего не хватает нашей стране для создания системы здравоохранения (общественного)? Не хватает, во-первых, глубокого понимания процессов, происходящих в здоровье нации, во-вторых — политической воли, в-третьих — адекватной законодательной базы.
Предложения
Провести глубокий анализ демографической ситуации в стране, состояния здоровья нации и причин, которые формируют. Провести слушания на высшем уровне — в Верховной Раде Украины, Кабинете Министров Украины, рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны относительно угрожающей ситуации для будущего нации в демографической ситуации и состоянии здоровья населения. Сформировать в Украине политическую волю высшего руководства государства и органов государственного управления всех уровней в направлении необходимости изменения вектора деятельности в сфере общественного здоровья, направленного на стабилизацию демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья нации. Разработать и принять Закон Украины «Об охране здоровья нации». Создать в государстве систему общественного здравоохранения и орган государственного управления ею. Разработать и принять закон Украины «Национальная программа« Здоровье нации », а в дальнейшем одну-две, не более, общегосударственных целевых программ. Например, программа «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» и программа «Профилактика онкологических заболеваний». Отдельно хочу отметить еще раз на индикаторах, которые необходимо определить для оценки эффективности Национальной системы здравоохранения (общественного): уровень смертности, уровень рождаемости, показатель естественного прироста, продолжительность жизни, заболеваемость населения, показатели качества жизни и т. II. Предложения по Концепции реформы системы здравоохранения Украины Учитывая тот факт, что эта Концепция касается финансирования Системы медицинской помощи, а не системы общественного здоровья, предлагаю в тексте слова «охрана здоровья» заменить словами «медицинская помощь». Разработать и принять закон Украины «О медицинской помощи». Разработать и принять закон Украины «Об обязательном медицинском страховании». III. Предложения относительно порядка создания госпитальных округов Учитывая тот факт, что этот Порядок создания госпитальных округов касается исключительно медицинской помощи, предлагаю в тексте слова «охрана здоровья» заменить словами «медицинская помощь». В принципе можно согласиться с этим Порядком и взять его за основу и внести некоторые правки для применения в областях с региональными особенностями, например, Черниговская область — площадь территории, численность населения, тип расселения, мало населенных пунктов с численностью 40000 и более, демографическая ситуация тому подобное.