«Нас достало»: предприниматели Черниговщины требуют от власти справедливости
Предприниматели Черниговщины 15 февраля вышли на митинг, чтобы защитить свои права. На Аллее героев люди скандировали лозунг акции протеста «Нас достало». Все из-за «подарки», которые правительство подложил предпринимателям под елку. В 2017 году малый и средний бизнес ожидают штрафы в 320 000 гривен, изменен порядок проведения проверок городскими органами власти, выросла стоимость присоединения к электросетям, отменена упрощенная система налогообложения и многое другое. Люди называют подобные решения антинародными. Работать в таких условиях крайне трудно, а потому с Украиной идут инвесторы. Это всеукраинская акция, подобные мероприятия проходят во многих областях страны. На митинг съехались фермеры, строители из всех районов Черниговщины. «Первый раз я разместила пост в интернете и ко мне стали районы звонить сами, что хотят приобщиться. Люди видят, что мы как класс вымираем. Есть требования и к городской власти — уменьшение ставки единого налога и уменьшение платы за землю », — председатель ОО« Сияние Северщины »Ирина Березинец. Представители Новгород-Северского района рассказывают: многие предприниматели здесь занимаются лесопереработкой. Бизнес активно развивается, поэтому существует необходимость в наращивании мощностей. Но камнем преткновения стал шестикратное повышение платы за присоединение к электросетям. «Платить 9-10 тысяч за сам факт соединения, каждый киловатт, а мне, например, надо дополнительных 50 киловатт. Ну, неправильно это. За что платить? Только за то, что нам разрешили покупать? Тарифы, которые мы сегодня платим, уже должны учитывать стоимость и обслуживание этих электросетей », — предприниматель из Новгород-Северского района Роман Гринько. Шокированные жители Новгород-Северского и заоблачными штрафами для предпринимателей малого и среднего бизнеса. «Бывают ошибки при ведении любого бизнеса, кто работает, тот ошибается. Само наличие этих штрафов — это нормально, но 320 000 для малого бизнеса просто убийство », — предприниматель из Новгород-Северского района Роман Гринько. Поддержать предпринимателей на Аллею героев вышли и сознательные граждане и пенсионеры. Ведь понимают, что все нововведения будут касаться непосредственно и их. «У нас уже лопнуло терпение, эти штрафы, которые они хотят наложить на малый и средний бизнес. Тарифы, которые уже всех нас заставляют платить. Это уже достало. Мы хотим перемен », — м.Городня Лариса Андарал. Предприниматели Черниговщины уже подали в городской совет проект решения об уменьшении ставки единого налога и земельного налога. А также обратятся в Верховную Раду, чтобы штрафы уменьшили, а непомерную плату за присоединение к электросетям отменили. Предприниматели отмечают: малый и средний бизнес хотят не только выживать, но и развиваться и создавать новые рабочие места, поэтому требуют от правительства немедленного разрешения ситуации.