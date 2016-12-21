Нарушителей правил охоты становится все больше
Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черниговской области совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды и администрацией МРП ЧОО УООР проверено состояние соблюдения требований законодательства во время охоты.
Так, 18.12.2016 в Государственную экологическую инспекцию в Черниговской области поступило сообщение о том, что из леса на территорию с. Радомка Семеновского района зашел ранен браконьерами лось. Поведение животного создавала опасность жизни и здоровью крестьян и угрожала повреждением имущества.
Комиссионно, с участием председателя Радомской сельского совета, лесничего Радомского лесничества и директора МРП «Семеновское», инспектора по охране окружающей природной среды Черниговской области, ветеринарного врача Семеновской районной больницы и общественности констатировано несовместимость огнестрельного ранения с жизнью животного. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Семеновского отделения полиции Новгород-Северского ОП ГУНП в Черниговской области. Сейчас по факту браконьерства открыто уголовное производство, личности нарушителей устанавливаются.
В охотничьих угодьях Нежинского отделения МРП ЧОО УООР выявлен факт незаконной добычи трех лосей возле с. Дуболуговка Нежинского района Черниговской области, остатки которых были обнаружены на одном из дворов указанного села. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области. По факту браконьерства открыто уголовное производство. Лица нарушителей и причастных к незаконной добычи лосей устанавливают.
В лесном массиве на территории воспроизведенной участка Черниговского отделения МРП ЧОО УООР возле с. Стаси Черниговского района Черниговской области, где вообще охота запрещена, задержано 8 охотников. Среди охотники, кстати, был и егерь вышеупомянутого предприятия. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 85 КУоАП.
В целом, за 17 по 18 декабря задержаны 11 нарушителей правил охоты и составлено 11 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 85 КУоАП.
Масштабы незаконной охоты впечатляют. В условиях региона особенно уязвимыми к произволу браконьеров есть крупные животные, в частности лоси. Бесконтрольное экологически необоснованное их добычи приводит к полному истреблению субпопуляций вида, обусловливает угрозу существованию вида в некоторых административных районах области и создает опасность общего снижения жизнеспособности региональной популяции.