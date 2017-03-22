Народные приметы погоды на Сорок святых (22 марта)
22 марта по церковному календарю праздник Сорока мучеников Севастийских, пострадавших за веру в армянском городе Севастии во время гонения на христиан.
В народе День Сорока святых получил название «Сороки». Наши предки связывали с ним начало весны, ведь наступало весеннее равноденствие.
Если на Сорок святых еще подметен сорок уголков, можно ожидать еще и на сорок морозов, особенно, если день холодный.
Если на Сорок святых осадки и мало солнца — не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных зливневои дождей, а осень кажется сухой и достоинству.
Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно — быть сорока морозам.
В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.
Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.
Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.
Дружно тает снег — к активному наводнения и буйных трав.
На Сорок святых погода, то на гречку урода.