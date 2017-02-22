Наркозависимый россиянин ограбил черниговский хостел
Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции получили оперативную информацию, что в областной центр из России заехал ранее судимый наркозависимый, который разыскивался в Москве за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Оперативники выяснили, что у подозреваемого в одном из сел Черниговского района проживают родители, но к ним этот человек так и не доехал. Также правоохранителями была получена информация, что именно этот человек может быть причастен к ряду краж из черниговского хостела и мини-гостиницы. Проведением комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что приехал он не один — мужчина вызвал из Москвы еще и свою наркозависимого подругу. Вместе они жили в таких же наркозависимых, а иногда ночевали в хостелах. Оперативники установили местонахождение мужчины и доставили его в полицейский участок. Задержанный дал признательные показания и рассказал правоохранителям, что именно он недавно обокрал в одном из костелов иностранца, практиканта туристического агентства, у которого похитил мобильный телефон, флеш-карту, зарядное устройство для фотоаппарата и документы, подтверждающие факт прохождения практики. Также злоумышленник признался в краже с другой мини-отеля модема, роутера и женского белья. Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, правоохранители принимают меры по изъятию похищенного. По фактам краж открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) — наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.