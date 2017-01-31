Наркозависимый черниговец похитил два блендеры
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове из магазина «Brain» по проспекту Победы, 96 неизвестный похитил два блендеры «Scarlet SC-HB 42» и «Braun MQ 775». Об этом сообщил собственный источник. В полицию с заявлением обратился 22-летний житель Чернигова, продавец-консультант магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Черниговского отдела полиции было установлено, что кражу совершил 28-летний ранее судимый, наркозависимый черниговец. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания. Местонахождение похищенного имущества установлено, принимаются меры по его изъятию. Меру пресечения не избирали. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК Украины.