Наименьшая зарплата у курьеров и почтальонов
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций Черниговской области в феврале 2017 выросла на 2% и составила 4855 грн (в Украине — 6209 грн). Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Это в 1,5 раза выше минимальной заработной платы (3200 грн) и на 39,4% — чем год назад. Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в феврале 2017 увеличилась против предыдущего месяца на 0,7%. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (9832 грн), самый низкий — в Тернопольской (4790 грн) и Черновицкой (4792 грн) областях. Больше всего начислено работникам добывающей промышленности и разработке карьеров (7418 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (7005 грн), производства кокса и продуктов нефтепереработки (6564 грн), изготовление изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности ( 6060 грн), финансовой и страховой деятельности (6006 грн). В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.