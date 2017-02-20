Наиболее опасный лед — первый и последний
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура, что повлечет активное таяние снега и льда. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Следовательно, может возникнуть опасность провалиться под лед. Чтобы ни с кем не случилось беды, надо четко выполнять все правила и советы спасателей. Наиболее опасна лед — первая и последняя, ведь такая лед чрезвычайно тонкая, непрочная и не выдерживает массы даже маленького ребенка. Для одного человека безопасным считается лед синеватого или зеленоватого оттенка, толщиной более 7 см. Для группы людей безопасным является лед толщиной не менее 15 см. При передвижении нескольких людей по льду надо идти друг за другом на расстоянии. При массовом катании на коньках лед должен быть толщиной не менее 25 см. Прежде чем ступить на лед водоема, надо узнать толщину ледового покрова при помощи длинной заостренной палки (пешней) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который свободно можно удержать в руке. Во избежание несчастных случаев, надо соблюдать основные правила и необходимых действий: — нельзя проверять прочность льда ударом ноги — При движении по льду надо следить за его поверхностью, обходить опасные места и участки с кустами, травой, тростником и те, где водоросли вмерзли в лед; — Надо обходить участки, покрытые толстым слоем снега, так как под снегом лед всегда тоньше; — Особую осторожность проявлять в местах с быстрым течением, источниками, ручьями, теплыми сточными водами предприятий и ферм, а также там, где ручей впадает в реку; — Необходимо взять с собой палку, чтобы проверять прочность льда. Если после первого удара палкой на нем появляется вода, лед пробивается, немедленно вернуться на то место, откуда вы пришли. Если лед недостаточно крепок и в случае, когда он начал трещать под ногами, немедленно остановиться и вернуться назад тем же путем, делая первые шаги без отрыва от его поверхности; — Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Если вы провалились под лед, надо: — не поддаваться панике, удерживаться на плаву, избегая погружения с головой; — Звать на помощь; — Пытаться вылезти на лед, широко раскинув руки, наползая на его край грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги — Стараться как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь; — Выбравшись на лед, перекатиться и отползти в ту сторону, откуда пришли, где прочность льда уже известна. Далее необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками не оказалось, надо выкрутить мокрый и снова одеть его. Чтобы согреться, выполнять любые физические упражнения. Можно растереться сухой шерстяной тканью, затем необходимо укрыться в защищенном от ветра месте, хорошо укутаться, по возможности выпить чего-нибудь горячего. Прежде чем прийти на помощь тому, кто провалился под лед, необходимо: — позвать, если это возможно, на помощь; — Найти предмет, который можно бросить потерпевшему (прочную палку, веревку, собственный пояс, шарф, сумку или рюкзак, если они без вещей и имеют длинную, крепко пристрочена лямку) — Оценить, насколько далеко от берега оказался пострадавший, и есть ли возможность беспрепятственно добраться до него. Если есть уверенность, что сможете (готовы) спасти человека, то необходимо: — крикнуть, что вы идете на помощь; — Приближаться к проруби ползком, широко раскинув руки; — Подложить под себя лыжи, доску, фанеру; — Обсудить свои действия с пострадавшим (договориться о команде, на которую мощным рывком будете его тянуть, а он в это время будет пытаться вытолкнуть тело на поверхность) — Не подползая к самому краю полыньи, подать пострадавшему ветку, шест, лыжу, шарф, веревку, санки или что-то подобное и вытащить его на лед. Ремень, шарф, палку помогут спасти человека, но надо помнить, что подавать или бросать их надо с расстояния 3-4 м. — Вытянув потерпевшего на лед, вместе с ним ползком возвращаться назад, пострадавшего после оказания первой помощи необходимо доставить в больницу . Каждый несчастный случай на льду индивидуален, и рассказать обо всех вариантах относительно действий при спасении невозможно, но, как показывает опыт, самое главное — не паниковать и правильно оценить обстановку. Будьте осторожны на льду! А учитывая неустойчивые погодные условия, совсем откажитесь от выхода на лед. Родители, следите за детьми, не позволяйте им играть на льду, проводите с ними профилактические беседы. Помните! Беде всегда легче предотвратить!