Надежда длиной в два года …
Истории воинов, воевавших на Донбассе, очень часто поражают своим драматизмом. Однако отдельно в этом ряду стоит история молодого бойца из Мены Александра Ильчишина. Получив тяжелые ранения, он пробыл два года в коме. Александр родился 20 июня 1989 в Мене. С 1995 по 2006 годы учился в Менской районной гимназии. Как вспоминает первая учительница Светлана Дмитриевна Корж: «Саша был маленьким русыми светлоглазым мальчиком, которого мама привела в первый класс. Учился он хорошо знал математику, быстро решал примеры и задачи, очень любил рисовать, декламировать стихи, принимал актина участие в проведении праздников и в спортивных соревнованиях. Ему все было интересно, всего хотел присоединиться, всего попробовать ». В 2007 году закончил Сосницкий профессиональный аграрный лицей по специальности «оператор компьютерного набора». В 2007-2008 годах проходил срочную военную службу в рядах ВСУ. Был призван в Вооруженные силы Украины в первую волну мобилизации — в марте 2014 года. С 18 марта по 19 мая 2014 служил стрелком отделения охраны Менского районного военного комиссариата. С 19 мая 2014 Александр Ильчишин — солдат, пулеметчик мотопехотного отделения мотопехотного взвода 41-го батальона территориальной обороны «Чернигов-2». Участвовал в освобождении Славянская, Красного Лимана и Попасной. 9 августа 2014 во время передислокации батальона на другой блокпост в районе города Дебальцево (Донецкая область) БТР с Александром и его собратьями попал под обстрел и подорвался на мине. Боец получил тяжелые осколочные ранения левой руки и ноги, перелом локтевой кости, была раздроблена стопа. Первую помощь ему оказали в Артемовский центральной больнице, затем был Харьковский госпиталь, травматологическое отделение Киевского госпиталя. Впоследствии направлен на реабилитацию в Ирпенский госпиталь Киевской области. 31 августа 2014 раненому сделали сложную операцию, а 2 сентября во сне он впал в кому, в которой находился два года. В ночь на 24 августа 2016 Александр умер. Похоронен в городе Мена. На здании гимназии установлена мемориальная доска.