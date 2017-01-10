Началась регистрация на пробное ВНО по трем предметам
Сегодня, 10 января, для абитуриентов началась регистрация на пробное ВНО по украинскому языку и литературе и еще одного предмета по выбору. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года, говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день предметов по выбору, в соответствии с графиком проведения: 1 апреля 2017 состоится пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе. 8 апреля — по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, русского, французского языков). Напомним, участие в пробном ВНО является платной услугой для участников. Стоимость тестирования для одного участника определяет каждый региональный центр оценивания качества образования отдельно. На сайтах региональных центров оценивания качества образования говорится, что сумма оплаты составит 129 гривен. Также МОН утвердило программы ЗНО-2017. Уже можно ознакомиться с основными темами по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии. Будущие абитуриенты также могут узнать, что войдет в внешнего независимого оценивания по иностранным языкам в 2017 году. Ранее говорилось, что в 2017 году абитуриенты будут подавать 7 заявлений в высшие учебные заведения на 3 специальности. Таким образом произойдет сокращение количества заявлений по сравнению с прошлогодней вступительной кампанией. Раньше можно было подавать до 15 аппликаций на 5 специальностей, без ограничений в количестве вузов. Поступление в вузы будет проходить по результатам сертификатов ВНО 2016 и 2017. Для поступления в университеты обязательным будет сертификат по украинскому языку и литературе. В 2017 году поступающие из Крыма и Донбасса поступать по отдельным квотами. Также особенности вступления предусмотрено для льготных категорий — инвалидов, детей-сирот, участников АТО.