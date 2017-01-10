На зимние праздники северную границу посетили 42000 человек
Со 2 по 8 января 2017 года на Черниговщине через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 42 тыс. Человек и 8,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. К административной ответственности привлечено 9 человек, на которых наложено штрафов на сумму 5523 гривны. Через государственную границу не пропущено 13 человек, среди которых 6 граждан России и один незаконный мигрант. В течение выходных и праздничных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 16,3 тыс. Человек и 3,3 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 5 человек, среди которых один гражданин России. В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинский-российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.