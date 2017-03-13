На земле для охотничьего хозяйства появились коттеджи
На Черниговщине в 2007 году в частной структуре, при условии запрета строительства на землях лесного фонда любых капитальных зданий, предоставлено в пользование 26 тыс га угодий для ведения охотничьего хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области то же время, предприятием на арендованных землях среди лесного массива вблизи водного объекта построено коттеджи для отдыха и дом лесника гостиничного типа. Кроме нарушений условий соглашения на использование охотничьих угодий, строительство осуществлялось без согласования постоянного лесопользователя, разрешений управления лесного и охотничьего хозяйства и органа Госархстройинспекции. Реализуя конституционные полномочия прокуратура области обратилась в суд с иском о прекращении действия договора и возврата лесных угодий в пользование государства.