На взятке погорел чиновник исполнительной службы
На Черниговщине на взятке в 10 000 гривен в служебном кабинете задержали заместителя начальника районного отдела государственной исполнительной службы области. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Черниговской области ДЗЭ Нацполиции и следователи следственного управления областной полиции провели мероприятия по документированию коррупционной деятельности чиновника исполнительной службы и пресекли незаконную схему обогащения за счет граждан. Полицейские установили, что заместитель начальника районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черниговской области требовал от гражданина 10 000 гривен неправомерной выгоды, за это пообещал, что поспособствует в снятии ареста с земельного участка. Ему уже сообщено о подозрении. Он находится в изоляторе временного содержания.