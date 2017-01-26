«На войну» Черниговщина официально отдала больше 200 млн гривен
За 2016 плательщики военного сбора Черниговской области направили для содействия обороноспособности Украины 204,7 миллиона гривен. Это почти на 42 миллионов гривен больше, чем в 2015 году.
Из общей суммы поступлений юридическими лицами уплачено почти 194 миллиона гривен сбора (около 95%), остальные средства уплаченная физическими лицами. Докладывает Главное управление гос фискальной службы в Черниговской области.
Количество плательщиков военного сбора по области на 1 января 2017 составила 24865 человек, в том числе юридических лиц — 7762 и физических — 17103 человека.
Плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, Которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, и физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.
Объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины. Это заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, Которые начисляются выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам. В частности, к налогооблагаемым доходам относятся также арендная плата, выигрыш в Государственную и негосударственную денежные лотереи, купля-продажа движимого и недвижимого имущества, выплата дивидендов, переоформление наследия. Ставка сбора составляет 1,5%.