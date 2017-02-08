На весенний период на Черниговщине ограничат движение транспорта
За повышенной влажности почвы весной дорожное покрытие всего подвергается разрушению. Для предотвращения возникновения ям и других деформаций в течение марта-апреля 2017 движение большегрузного транспорта на дорогах общего пользования области будет временно ограничен.
Распоряжение об этом на днях подписал председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.
Сроки действия ограничений на маршрутах будут определяться соответствующими службами по результатам предыдущих обследований и с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия. ГП «Черниговский облавтодор» на отведенных участках устанавливать схемы, дорожные знаки, информационные панно.
Для удобства населения пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном режиме. Это касается и движения транспорта служб по чрезвычайным ситуациям, дорожных организаций, техники, задействованной в проведении посевной кампании.
Кроме того, при условии предварительного согласования с облгосадминистрацией, ограничения не будут распространяться на технику, перевозит сельхозпродукцию, если ее вес не превышает допустимые нормы — до 12 тонн.
Контроль за соблюдением транспортными средствами установленных ограничений движения будет осуществлять управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в области. На территории районов за выполнение распоряжения отвечать структуры, определенные райгосадминистрациями.
Черниговская таможня информировать перевозчиков в местах пересечения границы о введены временные ограничения на автодорогах области и содействие в ограничении движения транспортных средств, превышающих установленные весовые параметры.
Соблюдение весовых параметров транспортных средств будет контролироваться передвижным комплексом весового контроля.