На улице Хлебопекарской в Чернигове сохранился «Дом-корабль»
Дом был построен по собственному проекту в 1906 году отставным морским офицером, капитаном первого ранга Григорием Кузьмичом Остапенко — героем обороны Порт-Артура. Почетный гражданин Чернигова капитан Остапенко впоследствии пойдет добровольцем на фронт Первой мировой, откуда не вернется. Капитан грезил морем и отличался типичными для отставных моряков странностями. Больше всего их воплощал в своем особняке. Остапенко любил устраивать званые ужины, правда, гости добирались до хозяина в крайне экстравагантный способ. В парапете балкона хозяин растворял маленькую дверцу и сбрасывал веревочный трап, которым гости просто с дилижанса карабкались вверх, как на настоящем судне, после чего спускались в гостиную на первый этаж чрезвычайно крутыми винтовых лестнице, опять же, как на настоящем судне. А вот дамам разрешалось заходить в дом через дверь.