На сырзавод на Черниговщине залетел канюк
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Коропе на рампу помещения ГП «Крупской сырзавод» залетела большая птица, похожая на коршуна или орла. Работницы не испугались птицы, наоборот, накормили ее, и согрели, потому лапки в пернатой были скрюченные, даже льдом покрыты. Также отзывчивые коропчане отвезли крылатого хищника к ветврача, который предоставил ему необходимую помощь. Говорят, что пернатого уже даже отпустили на свободу. По словам черниговских зоологов, это был канюк обыкновенный, который питается мышами и ящерами и является близким родственником ястреба и орла.