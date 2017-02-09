На Стрыжни соревновались зимние рыбаки
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно на Стрыжни в урочище Яловщина состоялись соревнования по рыболовному спорту — открытый чемпионат Черниговской области по ловле зимней удочкой на мормышку со льда. На соревнования съехались более 30 спортсменов из Чернигова, Киева, Житомира, Белой Церкви и Батурина. Победителей определяли в личном и командном зачетах. В личном первенстве победителем стал черниговец Владимир Быков (команда «Рибохват»), а первое место в командном зачете тоже за «Рибохватом».