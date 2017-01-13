На Старый Новый год в Чернигове будут водить «Козу»
Организаторы фольклорного фестиваля «Коза» обнародовали программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Чернигове 13 и 14 января. Итак, 13 января первый фестивальный день стартует в 17.30. «Именно с этого времени будет открыт наш фестивальная площадка и наша новая интерактивная инициатива: мы вместе с вами будем готовить богатую кутью, так, как обычно ее надо готовить именно в этот день, на Маланку и накануне св. Василия. Будет очень интересно! Конечно же, потом ею вместе будем угощаться »В 17.30 — этносет от DJ Boochyman. В 18.30 — на сцене встречаем группу «Странность» (Донецк — Киев). Здесь и пение, и вождение Козы, и маланкування. В 20.00 — начало выступления «Сельской музыки»: пение, музыка и танцы! И если время позволит, то, возможно, еще нас порадует DJ Boochyman. Завершаем вечер в 22.00. Ведущая фестиваля — Юля Богуславка. 14 января фестивальная площадка будет открыта в 13.00, выступление музыкальных коллективов начнется в 16.00.