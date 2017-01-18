На станции переливания крови иссякли запасы драгоценного вещества
Таких доноров, как Владислав, на областной станции переливания крови называют героями. Их немного — всего 141. И они приходят сдавать плазму. Сегодня Владислава пригласили для еще более важной миссии — на новом оборудовании по заказу больницы он сдает дозу тромбоцитов. «Приходил кровь сдавать и попросили эту процедуру пройти, помогаю больным людям», — донор Владислав. Сепаратор клеток заработал на станции переливания крови полмесяца назад. Его приобрели за 2,5 миллиона гривен. Он позволяет отобрать у донора больше качественных тромбоцитов. Донора приглашают только тогда, когда есть заказ из больницы. «Тромбоциты, полученные этим методом, более эффективны, так доза содержит клеток на 3-4 порядка больше, чем может позволить сдачу крови», — заведующий отделением областной станции переливания крови Ирина Зуб. Сейчас на областной станции переливания крови людно. Доноры в очереди ждут мероприятия в операционную. Большинство сегодняшних пациентов — мужчины. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. Женщины смелые и сдавать кровь приходят чаще. Всех, кто еще не решился на сдачу крови, наши собеседники подбадривают своими достижениями. «94-й раз я сдаю кровь — 93 раза сдавал в Славутиче, 94-й — здесь. Хочу до сотни, спортивный интерес мне нравится, не могу без этого, мне после сдачи лучше, чем к сдаче », — донор Петр. «Здесь ничего страшного нет. Кто боится боли, это не больно, из пальца брать больнее, поэтому не бойтесь, приходите, люди будут благодарны », — донор Александр. Но сегодняшняя статистика доноров, которые пришли сдать кровь, плачевная. Сейчас областная станция переливания едва ли не впервые за последнее время вынуждена объявить о дефиците компонентов крови. «Это правда, в праздничные дни к нам приходит человек 20, до этого было более 50 человек в день», — медицинский регистратор областной станции переливания крови Марина Стрелец. Полумесяца выходных опустошили кровяные запасы станции. Заказов от больниц было немало, а доноров за это время пришло немного. Кровосдач, объясняет нам главный врач областной станции переливания крови Павел Герасименко, тоже имеет свою сезонность. «На текущий момент у станции есть определенный дефицит крови. Не хватает первой и третьей. Наши холодильники наполовину пустые », — главный врач областной станции переливания крови Павел Герасименко. Глава областной службы крови приглашает смельчаков участвовать в донорской семьи Черниговщины. И не только во времена дефицита компонентов. В прошлом году количество новых доноров увеличили на 30% — и это достижение, считает Павел Герасименко. Но на миллионное население Черниговщины того количества доноров, которые стоят на учете в станции, маловато. «Полчаса на процедуру — и в ваших руках чья-то спасенная жизнь», — журналист Яна Титенок. Доноров на станции переливания крови ждут в рабочие дни с 8 утра и до 13 часов. Перед кровосдач просят позавтракать легкой, нежирной пищей, не употреблять алкоголь и не курить. Через 60 суток после кровосдачи ваш организм полностью восстановит потери.